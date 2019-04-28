Марш солидарности с мигрантами проходит во Франции

Ассоциация Auberge des migrants ("Пристанище для мигрантов") начала в воскресенье проведение марша солидарности в поддержку нелегальных мигрантов. Как сообщила радиостанция France Info, он стартовал от пограничного итальянского города Вентимилья, через который большинство мигрантов попадают в юго-восточную часть французской территории. Завершится же он далеко на западе Франции - в городе Кале, рядом с которым в прошлые годы находился крупнейший нелегальный лагерь мигрантов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марш организован в виде эстафеты - группы добровольцев будут проходить лишь относительно небольшие отрезки пути между отдельными городами. Ожидается, что последняя группа достигнет Кале 8 мая.

Как сообщил радиостанции вице-президент ассоциации Auberge des migrants Франсуа Кеннок, марш проводится в знак протеста против стремления ряда стран Европы создавать на своих границах заслоны на пути мигрантов. "Это крайне крупные, дорогостоящие и малоэффективные преграды, которые существуют как на франко-итальянской границе, так и на франко-британской границе в Кале. Однако их существование вынуждает мигрантов рисковать жизнью, преодолевая горные перевалы, либо же тратить крупные средства на оплату перевозчиков", - сказал Кеннок.

Он отметил, что главная цель этих заслонов - "заставить общественность поверить, что возможно помешать людям пересекать границы и требовать предоставления убежища - хотя они на это имеют право".

"Так, в Кале появляется все больше оград, стен, беспилотных аппаратов, ведущих наблюдение, других систем контроля. Это замедляет проникновение мигрантов на британскую территорию, но не обеспечивает его прекращения. Мигранты в конечном счете преодолевают все преграды, хотя это и обходится им дорого. Все это неэффективно, но главное - бесчеловечно", - подчеркнул представитель гуманитарной организации.

"Нам известно, что люди гибнут на границе, в частности от поражения электрическим током, пропущенным по изгородям. Они гибнут и под колесами грузовиков, пытаясь нелегально переправиться в них, спрятавшись среди грузов. Те мигранты, которые вынуждены жить в этой приграничной зоне, находятся в поистине ужасающих условиях", - заявил Кеннок.

Он признал, что марш, проводимый во Франции уже во второй раз, "не позволит добиться от правительства, чтобы оно отказалось от своей политики в отношении мигрантов". В то же время марш позволяет выявить мэров и простых граждан, и даже целые организации, готовые помогать мигрантам, подчеркнул Кеннок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.