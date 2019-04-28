Более 7,7 тыс. человек эвакуированы в Квебеке из-за половодья

28 апреля 2019 23:33 (UTC+04:00)

Свыше 7,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто не пострадал, все люди находятся в безопасности, и это самое главное", - заявила министр общественной безопасности региона Женевьев Гибо.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу. Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей. На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.

На этой неделе из-за весеннего половодья власти Монреаля и канадской столицы Оттавы (провинция Онтарио) объявили о введении режима чрезвычайного положения, что дало право администрациям привлекать для ликвидации возможных последствий стихии Вооруженные силы страны, а также дополнительные средства из федерального бюджета. В частности, в столицу прибыли порядка 400 военнослужащих, которые вместе с добровольцами сооружали защитные дамбы вдоль берегов реки Оттавы. Об эвакуации жителей приречных районов пока не сообщалось.

Также непростая ситуация с половодьем рек в этом году сложилась в провинциях Манитоба и Нью-Брансуик.

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