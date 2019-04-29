Трюдо и Абэ договорились укреплять торговые, научные и военные связи Канады и Японии

29 апреля 2019 00:36 (UTC+04:00)

Правительства Канады и Японии намерены укреплять сотрудничество государств в торговой, военной и научной сферах. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе канадского правительства по итогам встречи в Оттаве премьер-министров двух стран Джастина Трюдо и Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Джастин Трюдо провел встречу с премьер-министром Синдзо Абэ, чтобы заложить основу для еще более тесных отношений между Канадой и Японией, - говорится в заявлении. - Лидеры двух стран вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства между Канадой и Японией".

Трюдо и Абэ обсудили соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, которое Оттава и Токио ранее ратифицировали, и отметили, что "благодаря ему уже создаются хорошие рабочие места для среднего класса и появляются новые возможности для бизнеса". Премьер Канады, в частности, отметил рост экспорта в Японию канадской говядины. Лидеры государств также подписали меморандум о сотрудничестве в области инвестиций и протокол о намерении укреплять сотрудничество в научной сфере, например, в робототехнике и телекоммуникациях.

Отдельно Трюдо и Абэ обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Премьер Канады объявил, что Оттава в течение ближайших двух лет будет участвовать в международной операции по наблюдению за торговыми судами под флагом КНДР в районе Корейского полуострова, для чего будет направлять в этот район корабли и самолеты. Это необходимо для предотвращения возможных поставок в КНДР, например, нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Кроме того, Трюдо сообщил, что Оттава выделит 2 млн долларов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), "чтобы повысить его готовность проверять деятельность по денуклеаризации в Северной Корее".

Также премьер-министры затронули тему предстоящего саммита G20 в японской Осаке. С 27 по 28 апреля Абэ находится с официальным визитом в Канаде.

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