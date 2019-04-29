В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

29 апреля 2019 14:16 (UTC+04:00)

Бригада машинистов скоростного поезда Брешия-Неаполь в Италии оказалась пьяна, но вовремя заметивший это проводник не дал составу отправиться в пункт назначения в воскресенье, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщают итальянская железнодорожная компания Trenitalia и железнодорожная полиция Ломбардии, в воскресенье утром по телефону оперативной линии обратился проводник одного из экспрессов, который сообщил о своем коллеге-машинисте, собиравшимся вести поезд в нетрезвом виде.

Прибывшим на место полицейским 35-летний машинист рассказал, что он и его более молодой напарник "перебрали" за ужином и не успели протрезветь – поезд должен был отправиться в 5.17 утра воскресенья.
Гостиницу смог покинуть только один из них, за вторым, 23-летним молодым человеком, вскоре прибыла машина скорой помощи, которая доставила его в больницу. Добравшийся до вокзала машинист попал в кабину состава, включил его системы, однако не стал открывать двери. Купившие билеты на столь ранний поезд 67 пассажиров не смогли попасть внутрь вагонов.

После сообщения бдительного проводника Trenitalia приняла решение отменить поезд, "убедившись в неспособности команды к его управлению". По утверждению компании, подобный случай произошел впервые.

Уровень алкоголя в крови машиниста едва не достиг 2 граммов на литр, что почти в 4 раза превышает допустимые показатели к вождению транспортных средств.
Пассажиров поезда пересадили на другой поезд, который должен был доставить их в соседний Милан, а уже оттуда в Неаполь. Материалы следствия о пьяных машинистах переданы в прокуратуру, которой предстоит сформулировать обвинение против них.

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