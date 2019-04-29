Президент Шри-Ланки назначил нового секретаря минобороны

29 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в понедельник назначил бывшего командующего армией республики генерала Шантху Коттегоду новым секретарем министерства обороны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Предыдущий глава ведомства Хемасири Фернандо покинул этот пост в минувший четверг, а уже на следующий день в отставку ушел начальник полиции страны Пуджитх Джаясундару. Кадровые перестановки в рядах руководства ланкийских силовиков произошли после недавней серии резонансных терактов. Ранее президент заявил, что ни глава полиции, ни секретарь минобороны не предоставили ему доклад разведслужб о возможных атаках на церкви и в местах скопления туристов.

Ранее в понедельник глава государства назначил Чандану Викрамаранте новым исполняющим обязанности начальника полиции республики.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации.

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