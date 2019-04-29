Apple удалила сторонние приложения для родительского контроля из-за политики безопасности

Корпорация Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей, передает Trend со ссылкой на Агенство ТАСС

Ранее "Лаборатория Касперского" пожаловалась на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за требования американской корпорации исключить из приложения Kaspersky Safe Kids две основные функции (возможность контроля приложений и блокировки браузера Safari) для размещения приложения в App Store. Как отмечали в "Лаборатории Касперского", до этого приложение около трех лет было доступно пользователям Apple и не вызывало вопросов у корпорации. Однако после появления у Apple функции родительского контроля Screen Time политика американской корпорации изменилась, что может говорить об использовании Apple положения владельца платформы для дискриминации сторонних разработчиков, указывали в "Лаборатории Касперского".

"Недавно мы удалили несколько приложений с функцией родительского контроля из App Store и сделали это по простой причине - они ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей", - отмечается в сообщении Apple.

В корпорации подчеркнули, что удаление приложений сторонних разработчиков для родительского контроля из App Store - это не вопрос конкуренции, а вопрос безопасности. "Apple всегда поддерживала сторонние приложения в App Store, которые помогают родителям управлять устройствами своих детей. И в этой категории приложений, и в каждой другой категории мы стремимся предоставить конкурентоспособную инновационную экосистему", - резюмировали в компании.

Борьба с раскрытием персональной информации

В компании пояснили, что за последний год некоторые из приложений с функцией родительского контроля стали использовать глубоко проникающую технологию (Mobile Device Management, MDM), предоставляющую сторонний контроль и доступ к устройству, а также к информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете. Несмотря на то, что применение подобной технологии допускается в корпоративных целях, то, когда речь идет о частном потребителе, уверены в Apple, установка контроля MDM на устройстве клиента очень рискованна, и является явным нарушением политик App Store.

"Помимо контроля, которое приложение получает над устройством пользователя, исследования показали, что профили MDM могут использоваться хакерами для получения доступа в злонамеренных целях", - предупредили в компании.

"Узнав о нарушениях наших главных принципов, мы сообщили о них разработчикам приложений, предоставив им 30 дней для размещения обновления, чтобы не прерывать их доступности в App Store. Несколько разработчиков выпустили обновления, чтобы привести свои приложения в соответствие с нашими политиками. Те, которые не согласились с нашей позицией, были удалены из App Store", - объяснили свои действия в компании.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Apple стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования мобильных телефонов. В частности, по информации газеты, компания под руководством Тима Кука лишь за последний год лишила основного функционала или вовсе удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных программ, предоставляющих возможность родительского контроля. Ограничению функционала подверглись также множество менее известных подобных приложений. Как уточняет издание, данные меры со стороны Apple усилились после того, как подобная функция - Screen Time - появилась в стандартной операционной системе ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

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