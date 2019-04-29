В Англии произошел пожар в "лесу Винни-Пуха"

29 апреля 2019 15:44 (UTC+04:00)

Сильный пожар в Эшдаунском лесу, в свое время послужившем прототипом Зачарованного леса, где жил Винни-Пух и его друзья, потушен, смотрители леса обещают быстрое природное восстановление, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы управления инцидентов пожарной службы Восточного Сассекса Эндрю Госдена, сигнал о пожаре поступил в пожарную службу около 10 вечера в воскресенье, после чего на место прибыли сотрудники сразу нескольких окрестных управлений.

"Огонь распространялся быстро, значительный пожар охватил примерно 15 гектаров. Причину пожара мы пока не знаем. Мы работаем вместе с полицией Сассекса и смотрителями леса над расследованием причины. На данном этапе мы не рассматриваем версию поджога. Расследование продлится ближайшие несколько дней", - говорится в заявлении Госдена.

Один из лесников рассказал местным журналистам, что пожар нарушил жизненный уклад местной фауны, однако не критично. По его словам, трава уже начнет расти через несколько недель, животные, птицы и насекомые быстро восстановят популяции, и уже спустя полгода следов пожара уже, возможно, почти не останется.

Эшдаунский лес находился неподалеку от дома автора сказок о медвежонке Винни-Пухе Алана Милна, и писатель нередко гулял там с сыном Кристофером Робином – одновременно читателем и героем сказок. Некоторые топографические детали, связанные с Эшдаунским лесом, можно обнаружить и в рассказах также жившего неподалеку Артура Конан-Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе.

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