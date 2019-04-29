Россия не смирится с присутствием террористов в Идлибе, заявил Лавров

РФ не будет мириться с присутствием террористов в Идлибе и других районах Сирии, Дамаск имеет право обеспечивать безопасность своих граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы добиваемся выполнения договоренности между Россией и Турцией относительно решения проблемы "Джебхат ан-Нусры" в Идлибской зоне деэскалации и, как сказал президент Путин, мы не можем, естественно, смириться с тем, что эти террористы там останутся как в заповедной зоне, нетронутыми - всему есть предел.

Ситуация, сложившаяся в Идлибе, да и других частях, где террористы еще пока сохраняют активность, не может длиться вечно", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Моменом. "Мы будем исходить из того, что сирийское правительство имеет полное право обеспечивать безопасность своих граждан на своей территории", - добавил Лавров.

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