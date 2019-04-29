Оригинальный костюм Дарта Вейдера могут продать на аукционе за $2 млн

Оригинальный костюм героя фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера будет выставлен на торгах 14 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте одного из старейших и крупнейших британских аукционных домов "Бонхамс".

Указанная на сайте аукциона сумма, которую обладатель костюма Брайс Эллер надеется получить за продажу ценного лота, составляет от $1 млн до 2 млн. Коллекционер Эллер благодаря своему высокому росту и низкому голосу изображал Дарта Вейдера на премьерах фильмов и на вручении кинопремии "Оскар" в 1978 году.

"В этом костюме очень жарко. Он многослойный. Понадобится около 25 минут, чтобы его надеть, и без посторонней помощи здесь не обойтись", - сообщил в интервью агентству Рейтер Эллер.

Мрачное облачение Вейдера было создано в 1979 году командой дизайнеров "Звездных войн" под руководством Джона Молло для пятого фильма серии "Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980). Как признается сам Эллер, он однажды упал в обморок от обезвоживания после нескольких часов в костюме. Медики хотели разрезать костюм, чтобы вытащить его. "Ни в коем случае, - вспоминает свои слова Эллер. - Я-то уцелею, а вот костюм - нет".

Костюм состоит из 13 основных элементов, включая железный шлем, маску, сапоги, плащи и гульфик. Как сообщает Эллер, элементы одеяния сделаны из кожи, шерсти, шелка, стекловолокна и других материалов.

В 2017 году дроид R2-D2, который был использован в четвертом фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977) года, ушел с молотка почти за $3 млн, в 2018 году за $450 тыс. был продан световой меч Люка Скайуокера.

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