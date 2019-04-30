Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья

Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, она написала в твиттере.

По словам 23-летней Парк, она "так устала целыми днями ничего не делать", что подумывает устроиться на работу.

"Только представьте нас (с подругой. — Прим. ред) за барной стойкой", — говорится в посте.

Как писали британские СМИ, девушка выиграла миллион фунтов стерлингов (83,5 миллиона рублей. — Прим. ред.) в лотерею в 17 лет. Парк стала тратить деньги на пластические операции, дизайнерскую одежду и машины, а также путешествия и недвижимость. Однако через несколько лет она заявила, что ей надоели дорогие покупки. Как призналась девушка, иногда ей кажется, что выигрыш в лотерею разрушил ее жизнь.

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