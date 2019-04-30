Marriott представила сервис по аренде домов

Компания Marriott International, являющаяся оператором ряда гостиничных сетей, представила в понедельник собственный онлайн-сервис, позволяющий снять на непродолжительное время жилье, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как уточнили в Marriott, в компании готовы оказать содействие в аренде примерно 2 тыс. роскошных домов в США, а также в европейских и латиноамериканских странах. Как следует из заявления, речь идет по большей части об элитном жилье. В нем предлагается остановиться во время туристических поездок.

Сервис начнет работать на следующей неделе. С 2018 года он функционировал в тестовом режиме в европейских странах. Специалисты Marriott отметили, что будет введена система бонусов, распространяющихся как на гостиничные сети, находящиеся под управлением компании, так и на жилье, которое будут сдавать с помощью сервиса.

О планах компании представить в официальном порядке данный сервис сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal. Издание констатировало, что Marriott будет первой крупной компанией, специализирующейся в сфере гостиничного бизнеса, которая в США будет оказывать услуги по поиску и аренде частного жилья.

В публикации отмечалось, что новый сервис от Marriott напоминает тот, оператором которого является другая американская компания - Airbnb. Он позволяет арендовать частное жилье на непродолжительный срок почти в 200 странах. В числе предложений Airbnb не только дома, но и квартиры.

Издание отмечает, что многие другие компании, являющиеся операторами гостиничных сетей, стали воспринимать Airbnb в качестве соперника. Возможность создания своих сервисов по аренде жилья, по сведениям издания, рассматривают также компании Hilton Worldwide и Hyatt Hotels.

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