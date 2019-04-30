Аль-Фалих рассказал о планах по добыче нефти Саудовской Аравией

30 апреля 2019 10:27 (UTC+04:00)

Добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+, королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, видимо, в любом случае не превысит свой лимит, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"До конца мая показатели нашей добычи значительно не дотягивают до этого лимита - производство нефти Эр-Риядом намного меньше 10 миллионов баррелей в сутки, а показатели экспорта – до конца мая ниже семи миллионов баррелей. Так что мы посмотрим, каковы будут требования в июне. Но, видимо, в любом случае, это не превысит наши лимиты в рамках соглашения ОПЕК+. Так что мы достаточно спокойны в том, что касается удовлетворения нужд наших потребителей и партнеров по соглашению, а также комфортны в том, что касается общей ситуации на рынке, она здоровая, он хорошо обеспечен, и не о чем беспокоиться", - сказал аль-Фалих.

В марте аль-Фалих заявлял, что добыча нефти в Саудовской Аравии в марте и апреле составит примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки. По данным апрельского доклада ОПЕК, страна в марте перевыполнила венское соглашение более чем в два раза, добывая 9,794 миллиона баррелей в сутки. По условиям сделки, целевой уровень добычи в Саудовской Аравии должен быть 10,311 миллиона баррелей в сутки против 10,633 миллиона в октябре 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

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