Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека

30 апреля 2019 12:01 (UTC+04:00)

Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что обнаружила в Гималаях следы йети — снежного человека, существование которого подвергают сомнению большинство ученых, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как утверждается в сообщении, 9 апреля альпинисты нашли вблизи базового лагеря Макалу отпечатки стопы размером 32x15 дюймов.

"Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун", — пишут военные в твиттере. Пользователи соцсетей отнеслись к этой "находке" с недоверием, так военные показали отпечаток лишь одной стопы мифического существа.

"Не хочу звучать непатриотично, но мне кажется, йети не привыкли ходить по подиуму, ставя одну ногу перед другой, как это делают модели. Если только это не одноногий йети", — иронизирует пользователь по имени Хемант Чандак.

Другой пользователь, по имени Кушаль Праджапати, обратил внимание на то, что до сих пор нет никаких убедительных исследований, подтверждающих существование снежного человека.
"При всем уважении, организации подобно вашей должны быть более ответственными и осторожными, прежде чем заявлять об обнаружении каких-либо следов "йети". На эту тему было проведено множество исследований, и ни одно не представило убедительных доказательств их существования", - написал он.

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