Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро

30 апреля 2019 15:01 (UTC+04:00)

Меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на акции "желтых жилетов", обойдутся бюджету страны в 17 миллиардов евро, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

На прошлой неделе Макрон провел большую пресс-конференцию по итогам проходивших в стране национальных дебатов, организованных в ответ на протесты "желтых жилетов". Французский лидер объявил о ряде мер в ответ на кризис, в числе которых - снижение налогов для работающих граждан, индексация пенсий с 2020 года и ряд других. Первые меры были объявлены французскими властями в декабре прошлого года.

"В общей сложности это около 17 миллиардов евро. 10 миллиардов, о которых было объявлено в декабре", - сказал министр в эфире телеканала France 2. Он отметил, что 5 миллиардов евро – это снижение подоходного налога, остальные средства пойдут на индексацию пенсий и другие меры.
Министр отметил, что им было уже сделано предложение о том, что снижение подоходного налога должно произойти с 1 января 2020 года. По его словам, цель в том, чтобы для 12 миллионов налоговых домохозяйств Франции, доходы которых облагаются налогов в 14%, снизить подоходный налог на 350 евро в год.

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