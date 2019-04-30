Власти КНДР предостерегли США от затягивания переговоров

Власти КНДР считают, что затягивание переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова может привести к нежелательным последствиям для США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Цой Сон Хи подчеркнула, что США необходимо изменить подход к переговорному процессу о денуклеаризации Корейского полуострова. Она также отметила, что "власти КНДР по-прежнему настроены на переговоры о ядерном разоружении, и мнение Пхеньяна должно учитываться наравне с США".

"Если в Вашингтоне продолжат, как и прежде, затягивать переговоры и не выскажут своего решения в предложенные нами сроки, то промедление может обернуться нежелательными последствиями для США", - подчеркнула дипломат.

Комментарий представителя северокорейского МИД прозвучал спустя несколько дней после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу CBS, что денуклеаризация "целиком зависит от того, сделает ли Ким Чен Ын стратегически правильное решение о ядерном разоружении".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен подождать до конца текущего года, пока Вашингтон примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что "если США будут придерживаться нынешних политических расчетов, то перспективы решения проблем будут мрачными и очень опасными".

Госсекретарь Помпео был участником американской делегации на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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