Националисты в Индии призвали запретить публичное ношение бурки и никаба

1 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

Входящая в состав правящей коалиции в Индии националистическая партия "Шив Сена" призвала премьер-министра страны Нарендру Моди ввести запрет на публичное ношение бурки и никаба по примеру Шри-Ланки, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Правительство островного государства с 29 апреля ввело запрет на ношение головных уборов, закрывающих лицо, в том числе традиционных предметов мусульманской одежды: бурки и никаба. Такое решение было принято вслед за серией резонансных взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек, в том числе 42 иностранцев.

"Мы приветствуем данное решение и призываем премьер-министра Нарендру Моди последовать примеру ланкийского руководства, введя запрет на ношение бурки и никаба в Индии", - говорится в обращении "Шив Сена", опубликованном в газете "Саамана".

В нем отмечается, что такого рода "вынужденные ограничения" позволят службам безопасности избежать сложностей при идентификации подозрительных лиц. "Люди, носящие закрывающие лицо головные уборы, могут нести угрозу национальной безопасности", - полагают в "Шив Сена".

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые прогремели в том числе в церквях и популярных среди иностранцев крупных сетевых гостиницах. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

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