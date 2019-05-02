Меркель выступила за наращивание поддержки странам Сахеля в деле борьбы с терроризмом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду в Уагадугу встречу с лидерами стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, по итогам которой высказалась за наращивание поддержки государствам этого региона в деле противостояния террористической угрозе. Об этом сообщает агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не только ответственность этих пяти стран [Сахеля], но это также ответственность, касающаяся Европы. Поскольку, если хаос одержит верх - а мы должны избежать этого любой ценой, - это отразится также и на других сферах, - подчеркнула она после встречи с президентами пяти стран, входящих в G5. - Наглядно видна неотложность ситуации, связанной с террористической угрозой, которая не прекращает возрастать. Время не терпит".

"Мы в Европе должны быть более активными. Некоторые вещи уже приведены в действие. Но другие вещи пока что с трудом воплощаются в жизнь. Поэтому я приложу усилия, чтобы эти вещи реализовывались быстрее", - продолжала она, имея в виду, прежде всего, финансовую и материално-техническую поддержку.

"Страны [Сахеля] тратят 15%, даже 20% своего бюджета на оборону и безопасность, и поэтому многие проекты развития не удается воплотить", - отметила Меркель. Она, в частности, пообещала помощь в сфере усиления полиции Буркина-Фасо, где на протяжении нескольких лет террористы регулярно атакуют ряд областей, главным образом, на севере и востоке.

"Группа пяти" была создана в 2014 году для осуществления координации и регионального сотрудничества между властями Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада в сфере обеспечения безопасности и развития.

В 2017 году было объявлено о создании вооруженных сил "Группы пяти" зоны Сахеля, насчитывающих 5 тысяч военных. Их основной задачей является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе. Однако контингент слабо фукционирует из-за нехватки финансирования.

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