Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии

2 мая 2019 11:21 (UTC+04:00)

Береговая охрана Саудовской Аравии спасла экипаж иранского нефтяного танкера Happiness 1, потерпевшего бедствие недалеко от порта Джидда в Красном море, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, на борту было 26 членов экипажа - 24 иранца и два выходца из Бангладеш. Никто из них не пострадал.

По информациям, с танкера поступил сигнал бедствия в связи с отказом двигателя и потерей управления. В спасательной операции принимали участие несколько ведомств, в том числе природоохранные службы. Информация о возможном разливе нефти пока не поступала.

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