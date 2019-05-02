Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США

2 мая 2019 16:11 (UTC+04:00)

Потери автоконцерна Volkswagen в связи с "дизельным скандалом" достигли 30 миллиардов евро, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что только за первые три месяца этого года концерну пришлось направить чуть менее 1 миллиарда евро на юридические расходы. По словам финансового директора VW Франка Виттера, большую часть расходов составили выплаты для урегулирования споров в Северной Америке в связи со скандалом.

Телеканал отмечает, что в настоящее время в Германии ведется около 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen. Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В марте 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула новые обвинения против немецкого автопроизводителя. SEC обвинила Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего гендиректора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве. Согласно новым обвинениям SEC, Volkswagen в 2014-2015 годах выпустил ценных бумаг более чем на 13 миллиардов долларов. При этом топ-менеджеры компании знали, что показания по выбросам более 500 тысяч автомобилей в Штатах серьезно превышают допустимую норму. По мнению SEC, скрыв реальные показатели выбросов, Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть марки Brent подешевела до 71,28 доллара за баррель
В мире 17:57
Сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США
В мире 17:20
США готовы ускорить выдачу лицензий на экспорт СПГ в Европу
В мире 16:30
Столица американского штата Нью-Мексика - Санта Фе объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана
Политика 15:30
Компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа
В мире 15:03
Завершились съемки последней серии финального сезона "Теории большого взрыва"
В мире 14:33
Лента новостей
Грузия закупает все больше электроэнергии
Энергетика 17:58
Нефть марки Brent подешевела до 71,28 доллара за баррель
В мире 17:57
Мануэль Исаков и Эльчин Иманов – премьера "Наш Кавказ" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:55
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 17:51
Нежная рука закона в Баку по-французски (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 17:49
«Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек
ИКТ 17:46
В Ливии собралась первая сессия парламента
В мире 17:46
Президент Ильхам Алиев поздравил нового императора Японии
Политика 17:43
В Малайзии обезьяны напали на пожарную машину
В мире 17:30