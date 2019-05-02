Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США

Потери автоконцерна Volkswagen в связи с "дизельным скандалом" достигли 30 миллиардов евро, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что только за первые три месяца этого года концерну пришлось направить чуть менее 1 миллиарда евро на юридические расходы. По словам финансового директора VW Франка Виттера, большую часть расходов составили выплаты для урегулирования споров в Северной Америке в связи со скандалом.

Телеканал отмечает, что в настоящее время в Германии ведется около 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen. Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В марте 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула новые обвинения против немецкого автопроизводителя. SEC обвинила Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего гендиректора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве. Согласно новым обвинениям SEC, Volkswagen в 2014-2015 годах выпустил ценных бумаг более чем на 13 миллиардов долларов. При этом топ-менеджеры компании знали, что показания по выбросам более 500 тысяч автомобилей в Штатах серьезно превышают допустимую норму. По мнению SEC, скрыв реальные показатели выбросов, Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

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