Microsoft анонсировала облачные решения для "интернета вещей" и искусственного интеллекта

Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things). Разработки будут реализованы на базе облачной платформы Microsoft Azure (входит в "большую тройку" облачных сервисов, помимо Amazon Web Services и Google Cloud Platform) и представлены на конференции Microsoft Build - 2019, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили журналистам на брифинге в преддверии конференции, одной из главных разработок компании стал новый язык моделирования "интернета вещей" Plug and Play. С его помощью разработчики смогут подключать устройства IoT к "облаку" и управлять ими из единого центра, в то время как сейчас программисты часто сталкиваются с необходимостью работать с каждым элементом по отдельности, поясняют в компании.

Кроме того, Microsoft анонсировала ряд нововведений в области искусственного интеллекта, в частности в сфере когнитивных сервисов - разработок, позволяющих обучать компьютер распознавать речь и эмоции, анализировать изображения, переводить текст, понимать его смысл. Так, новая категория когнитивных сервисов Decision будет давать пользователям конкретные рекомендации для более обоснованного и эффективного принятия решений, анализируя контент и предотвращая критические ошибки, с которыми сталкивается работник, используя то или иное программное обеспечение.

Как рассказал на брифинге вице-президент Microsoft по корпоративным коммуникациям Фрэнк Шоу, особенностью этой технологии является то, что искусственный интеллект будет не просто распознавать образы и выделять нужную информацию, а выстраивать сложный процесс принятия решений, рекомендуя оптимальный вариант из всех имеющихся.

Microsoft Build - одна из крупнейших глобальных бизнес-конференций, в которой участвуют разработчики, пользующиеся продукцией и технологиями Microsoft. В этом году конференция состоится в Сиэтле (штат Вашингтон) с 6 по 8 мая и объединит порядка 6 тыс. участников.

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