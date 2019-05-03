Аргентинские ученые занялись генетическим улучшением кормов для коров

3 мая 2019 05:41 (UTC+04:00)

Ученые Аргентины - страны, которая является крупным мировым поставщиком говядины, работают над генетическим улучшением растения "люцерна" - одного из основных в рационе коров, следует из сообщения правительства страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Исследование проводит Национальный институт сельскохозяйственных технологий (INTA). "Специалисты заверяют, что редактирование генов растений улучшает пищу, потребляемую животными, что влияет на большую устойчивость и эффективность производства… Самым большим достижением в секторе животноводства станет редактирование генов в растениеводстве", - отмечается в сообщении.

Ученые поясняют, что возможности увеличить площади для выращивания необходимой коровам пищи ограничены, а спрос на продукцию растет, поэтому необходимо увеличивать урожайность.

В INTA занялись генетическим улучшением люцерны, чтобы получить больше биомассы и повысить устойчивость растения к внешнему влиянию.

Также ученые хотят разработать экспериментальную люцерну, которая была бы устойчива к гербицидам. Это необходимо для борьбы с сорняками, которые наносят серьезный ущерб посевам.

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