Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка

Главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра, передает Trend.

"Если в течение 10 дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний и появиться какие-то острые заболевания. Это и подагра, в том числе. Люди могут не знать, что у них такие есть. Но на фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры", - сказала Стародубова.

Она отметила, что чтобы не допустить переедания, в рацион нужно включить овощи и ягоды. А запивать шашлык лучше всего водой, так как сладкие напитки увеличивают калорийность блюд.

Подагра - хроническая болезнь суставов, тканей вследствие отложения мочекислых солей, вызванного нарушением обмена веществ. Характеризуется острыми приступами болей и воспалительных явлений.

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