В Пентагоне ожидают увеличения числа китайских военных баз за рубежом

Пентагон ожидает увеличения числа военных баз Китая за рубежом в связи с такими проектами, как "Один пояс - один путь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Пентагон опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене. "Китайские лидеры используют растущий экономический, дипломатический и военный вес для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны", - заявили авторы доклада. "Продвижение таких проектов Китая как "Один пояс - один путь", вероятно, приведет к необходимости военных баз за рубежом ввиду предполагаемой необходимости обеспечения безопасности проектов ОПОП", - утверждают авторы доклада.

В военном ведомстве США также заявили, что "Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, как Пакистан, с которыми страна установила длительные дружеские отношения и с которыми имеются схожие стратегические интересы".

США также обвинили Пекин в проведение "операций по оказанию влияния против СМИ, представителей бизнеса, академических и политических кругов в США и других стран, а также международных институтов для достижения результатов, которые благоприятны для их стратегических целей в области безопасности и в военной области".

Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в мае 2017 года, на него приехали 29 лидеров.

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