Абрамович не планирует продавать "Челси"

3 мая 2019 14:42 (UTC+04:00)

Российский бизнесмен Роман Абрамович не заинтересован в продаже лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф заявлял, что изучает возможность приобретения "Челси".

По данным источника, Абрамович не разговаривал с Рэтклиффом или другими потенциальными покупателями и не собирается этого делать.

В настоящее время Абрамович не посещает домашние матчи "Челси" из-за того, что российскому бизнесмену отказали в продлении инвестиционной визы. Ежедневными футбольными процессами сейчас занимается директор клуба Марина Грановская.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. Именно после приобретения команды Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.

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