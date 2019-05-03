Десятки человек стали жертвами межобщинных столкновений в Эфиопии

Несколько десятков человек стали жертвами межобщинных столкновений, произошедших в минувшие несколько дней на северо-западе Эфиопии. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse с со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его информации, "несколько десятков местных жителей, представителей народности гумуз, были убиты группой неизвестных вооруженных лиц в населенном пункте Джави, расположенном в штате Амхара". В результате этого нападения еще более 80 человек получили ранения.

По убеждению полиции, это нападение стало ответной реакцией на убийство в минувшие субботу и воскресенье более 20 человек, представляющих, главным образом, народность амхара, неподалеку от города Дангур, находящегося в соседнем регионе Бенишангуль-Гумуз. Основной причиной столкновений местные правоохранительные органы считают разногласия между общинами, возникшие по поводу принадлежности отдельных земельных участков.

В район стычек между племенами стянуты дополнительные подразделения эфиопских сил безопасности. Их главная задача - не допустить повторения межобщинных столкновений на границе штатов Амхара и Бенишангуль-Гумуз.

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