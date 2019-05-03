Десятки человек стали жертвами межобщинных столкновений в Эфиопии

3 мая 2019 17:56 (UTC+04:00)

Несколько десятков человек стали жертвами межобщинных столкновений, произошедших в минувшие несколько дней на северо-западе Эфиопии. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse с со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его информации, "несколько десятков местных жителей, представителей народности гумуз, были убиты группой неизвестных вооруженных лиц в населенном пункте Джави, расположенном в штате Амхара". В результате этого нападения еще более 80 человек получили ранения.

По убеждению полиции, это нападение стало ответной реакцией на убийство в минувшие субботу и воскресенье более 20 человек, представляющих, главным образом, народность амхара, неподалеку от города Дангур, находящегося в соседнем регионе Бенишангуль-Гумуз. Основной причиной столкновений местные правоохранительные органы считают разногласия между общинами, возникшие по поводу принадлежности отдельных земельных участков.

В район стычек между племенами стянуты дополнительные подразделения эфиопских сил безопасности. Их главная задача - не допустить повторения межобщинных столкновений на границе штатов Амхара и Бенишангуль-Гумуз.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских
В мире 2 мая 16:51
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
В мире 1 мая 16:24
Не менее 15 военных погибли при взрыве в Индии
В мире 1 мая 13:45
Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада
Другие страны 27 апреля 18:52
Итальянец попытался выйти из летящего самолета
В мире 26 апреля 16:21
Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%
В мире 24 апреля 17:49
Лента новостей
Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече BAFT
Финансы 18:09
Expressbank вернул клиентам кэшбек на сумму свыше 400 000 манатов
Финансы 18:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
Финансы 18:06
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане вырос
Финансы 18:05
Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70% после взрывов на острове
В мире 18:01
Туркменистан проводит модернизацию энергетической инфраструктуры северного региона страны
Бизнес 18:01
Замминистра МВД: Сообщения о незаконной торговле человеческими органами в Азербайджане не находят подтверждения
Общество 17:56
Черногория поддерживает приверженность Азербайджана идеям межкультурного взаимодействия - министр
Политика 17:52
В Бишкеке продолжается мероприятие, приуроченное к 25-летию образования Ассамблеи народа Кыргызстана
Центральная Азия 17:52