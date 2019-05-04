В Бангладеш шесть человек погибли из-за грозы, вызванной циклоном "Фани"

По меньшей мере шесть человек, в том числе 7-летний ребенок, стали жертвами сильнейшей грозы, которая прошла в центральной части Бангладеш под влиянием наступающего из Индии циклона "Фани", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно его данным, сильные ливни с грозами обрушились на эти районы в пятницу вечером. По состоянию на текущий момент осадки заметно утихли. Метеорологи отмечают, что основной удар циклона приняла на себя Индия, и самые тяжелые последствия циклона позади.

"Шторм значительно ослаб, скорость ветра колеблется в районе 54-62 километров в час с порывами до 88 километров", - сообщил изданию сотрудник Метеорологического департамента Бангладеш Шамсуддин Ахмед. По оценкам специалистов, обильные дожди будут продолжаться в большинстве районов Бангладеш на протяжении всех выходных, после чего циклон сойдет на нет.

Циклон "Фани" в пятницу ударил по восточному индийскому штату Орисса, из-за чего власти штата ранее были вынуждены эвакуировать и разместить в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По всему региону было отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели останутся закрытыми. Не работают школы, колледжи и госучреждения, временно приостановили работу несколько морских портов.

Обрушившись на Ориссу, "Фани" начал двигаться на север вдоль восточного побережья Индостана и, пересекая штат Западная Бенгалия, в субботу вошел в Бангладеш. По оценкам экспертов, он стал одним из самых мощных циклонов в истории Индии за последние 20 лет.

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