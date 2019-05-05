Новые "Мстители" собрали за неделю мирового проката более $1,9 млрд

5 мая 2019 00:16 (UTC+04:00)

Фантастический фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) собрал в прокате в мире за неделю более $1,9 млрд и вплотную приблизился по этому показателю к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее подсчетам, кассовые сборы в мире фильма "Мстители: Финал" в минувшую пятницу составили $128 млн, а в целом за все время проката превысили $1,9 млрд. Рекорд пока принадлежит "Звездным войнам: Пробуждению силы". Эта картина собрала во второй уикенд проката в 2015 году $149 млн, а в целом за все время - более $2 млрд, напоминает CNN.

В мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Грузии заявили о возможности размещения в стране военных баз США
Грузия 00:26
Трамп допустил возможность заключения соглашения о денуклеаризации с КНДР
США 4 мая 19:12
Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Камеруне
В мире 4 мая 18:38
Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ
США 4 мая 18:08
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
В мире 4 мая 14:26
На борту Boeing, приводнившегося в США, находились 143 человека
В мире 4 мая 12:33
Лента новостей
В Грузии заявили о возможности размещения в стране военных баз США
Грузия 00:26
"Зенит" стал пятикратным чемпионом России
Россия 4 мая 23:59
Азербайджанский бизнес расширит свое присутствие на американском рынке (Эксклюзив)
Бизнес 4 мая 23:32
Незабываемый отдых и яркие эмоции: фестиваль "ЖАРА" в Дубае (ФОТО)
Звёздный мир 4 мая 23:28
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
В мире 4 мая 23:14
Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране
Другие страны 4 мая 22:56
Число погибших из-за циклона "Фани" в Индии возросло до 16
Другие страны 4 мая 22:33
СМИ сообщили об аресте брата экс-президента Алжира
В мире 4 мая 22:03
Глава ПНС Ливии заявил о восстановлении контроля над позициями у Триполи
Арабские страны 4 мая 21:37