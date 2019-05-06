Число жертв боевых действий в Ливии достигло 432 человек

6 мая 2019 13:43 (UTC+04:00)

Число погибших в результате боевых действий в окрестностях Триполи в Ливии достигло 432 человек, еще 2069 человек получили ранения, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"С начала вооруженного конфликта в Триполи 432 человека погибли, 2069 человек получили ранения, свыше 50 тысяч были вынуждены покинуть свои дома", - сообщило ливийское отделение ВОЗ в Twitter.
Ранее сообщалось о гибели в результате боевых действий более 370 человек.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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