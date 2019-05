Ученые объяснили, почему Да Винчи не смог окончить "Мону Лизу"

Леонардо да Винчи (1452-1519) не смог закончить работу над картиной "Мона Лиза" из-за серьезного повреждения руки вследствие падения в результате, возможно, обморока, в пожилом возрасте. С таким утверждением выступили двое итальянских медиков после изучения рисунков, на которых художник изображен с "когтеобразной кистью" (claw hand) правой руки, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее большинство исследователей полагали, что травма могла быть следствием инсульта. Однако эксперты - пластический хирург Давиде Ладзери и нейролог Карло Росси - считают, что подобная версия, которая превалировала в последние годы в дискуссиях специалистов, не согласуется с изображением кисти правой руки. Большой, указательный и средний пальцы вытянуты, а безымянный и мизинец согнуты. В случае инсульта, по их мнению, скорее всего все пальцы были бы сжаты в кулак. Эксперты также указывают на то, что нет никаких свидетельств того, что у художника были лицевые или неврологические нарушения, что нередко бывает следствием острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

Более того, по их мнению, положение кисти и пальцев, которое порой называют "птичьей лапой", вполне могло стать следствием "паралича локтевой кости, вида травматического повреждения нерва, которое нередко получают пожилые люди после падения во время обморока или головокружения". "Это может объяснить, почему ряд его картин, относящихся к последнему периоду его творчества, в том числе "Мона Лиза", оказались неокончены", - утверждает Ладзери.

Ранее итальянские эксперты после всестороннего изучения одной из самых ранних работ Леонардо да Винчи - наброска пейзажа, выполненного им в возрасте 21 года, нашли доказательства того, что художник одинаково хорошо владел обеими руками. Левой он рисовал и писал письма, однако наносить краски на холст предпочитал правой рукой.

Результаты исследования Ладзери и Росси изложены в журнале Королевского медицинского общества (The Journal of the Royal Society of Medicine).

