На западе Афганистана уничтожили не менее 150 талибов и 68 нарколабораторий

7 мая 2019 11:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 150 талибов были ликвидированы, 68 лабораторий по производству наркотиков уничтожены в результате совместных авиаударов, произведённых коалицией во главе с США и афганскими вооруженными силами по позициям боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Вооруженные силы коалиции и "национальные силы обороны и безопасности Афганистана провели совместные точечные авиаудары в (районе – ред.) Баква, в (провинции – ред.) Фарах. 68 лабораторий по производству наркотиков, ежедневно приносивших террористам "Талибана" доход на сумму 1 миллион долларов, уничтожены. 150 талибов убиты и 40 ранены", - приводит агентство слова представителей министерства обороны.

Агентство также ссылается на заявление министерства внутренних дел страны, которое подтвердило проведение авиаударов, а также ликвидацию 150 боевиков и 68 нарколабораторий.
Кроме того, приводятся слова начальника района Баква Абдула Гафура, который заявил, что в результате авиаударов 45 человек погибли и 10 лабораторий были уничтожены. Агентство при этом не приводит даты осуществления авиаударов.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

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