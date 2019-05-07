Рейтинг Трампа достиг самого высокого уровня за все его президентство

Показатель одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США достиг самого высокого за все его президентство уровня - 46%, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Социологи объясняют рост популярности Трампа более высокими, чем ожидалось, темпами роста ВВП и увеличением количества рабочих мест в стране.

Авторы исследования отметили, что Трампу удалось всего за несколько месяцев повысить уровень своей поддержки со стороны демократов до 12% с рекордного минимума в 4%. Показатель же одобрения его работы сторонниками Республиканской партии с конца прошлого года превышает 90%. При этом уровень недовольства действиями Трампа на посту главы государства составил 50%.

В начале апреля уровень одобрения Трампа вырос на 6% - с 39% до 45%. Ранее столь же высокие показатели поддержки Трампа (45%) фиксировались в первую неделю его пребывания на президентском посту, в январе 2017 года, и в июне 2018 года после его первой встречи с лидером КНДР Ким Чем Ыном.

В исследовании, проводившемся по телефону с 17 по 30 апреля, приняли участие 1024 американца в возрасте старше 18 лет.

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