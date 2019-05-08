Первые данные об экзопланетах с телескопа CHEOPS получат к началу 2020 года

Первые данные об экзопланетах европейский космический телескоп CHEOPS передаст на Землю примерно через два месяца после запуска с космодрома Куру, который запланирован на октябрь-ноябрь 2019 года, рассказал РИА Новости глава проекта CHEOPS в испанском подразделении Airbus Defence & Space, ведущей компании миссии, Андрес Борхес, передает Trend.

Ранее Европейское космическое агентство объявило, что испытания спутника CHEOPS завершены и он будет запущен ракетой "Союз" из Куру (Французская Гвиана) в период с 15 октября по 14 ноября 2019 года.

"Это дешевый проект, CHEOPS запускают не отдельно, а с другими спутниками на ракете-носителе "Союз". Сейчас мы ждем итальянский спутник, который должен быть готов летом", - пояснил Борхес. Спутник CHEOPS будет запущен вместе с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли CSG-1, французским малым научным спутником EyeSat и первым французским наноспутником ANGELS.

"После отстыковки спутника от "Союза" на фазе запуска и раннего вывода на орбиту (LEOP) в течение первых пяти дней наблюдение будет вестись из двух точек – из Национального института аэрокосмической техники (INTA) в Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид) и Кируны (север Швеции). Таким образом, будет обеспечено лучшее покрытие на начальном этапе. Это критический этап, и чем больше данных мы будем получать, тем лучше. На следующем этапе контроль будет осуществляться из INTA при помощи антенны INTA. Через два месяца мы рассчитываем получить первые изображения экзопланет, которые сможем сравнить с данными, которые были получены ранее при помощи наземных телескопов и других средств", - рассказал Борхес.

По его словам, если запуск будет осуществлен 15 октября, то спутник, который в настоящее время находится в Мадриде, отправят самолетом на космодром Куру в конце августа - начале сентября. Подготовка к запуску займет около шести недель.

Миссия телескопа CHEOPS продлится как минимум три с половиной года. "Вероятно, гораздо больше, если уровень радиации и температура будут в пределах нормы. Возможно, мы просто устанем, потому что иметь спутник в космосе дорого и не исключено, что получаемые данные не будут компенсировать такие затраты", - рассказал Борхес.

Стоимость программы CHEOPS оказалась очень низкой по сравнению с другими научными миссиями – около 50 миллионов евро. В проекте помимо Испании, которая впервые стала ведущей страной в создании спутника Европейского космического агентства (ESA), участвуют еще десять стран, в том числе Швейцария (телескоп 32 см диаметром и длиной 1,5 м был создан в Университете Берна), Германия, Франция, Италия, Португалия, Канада, Великобритания. Из 24 компаний, участвующих в проекте, семь испанские, в том числе испанское подразделение Airbus Defence & Space, которое выиграло тендер на разработку, производство и испытания спутника.

"CHEOPS – простой проект, по сути это фотометр очень высокого разрешения. Не будем забывать, что мы пытаемся изучать планеты, которые находятся на расстоянии многих миллионов километров. Наша цель – получить дополнительную информацию об экзопланетах, о которых нам уже известно. Если говорить простым языком: мы нацелим прибор на звезду. Во время прохождения планеты перед звездой яркость звезды меняется. Насколько меньше мы получаем света и на протяжении какого времени – параметры, которые используются для создания характеристик планет, они помогают установить ее тип, структуру, размер, плотность и так далее", - говорит Борхес.

Помимо проекта CHEOPS, ESA работает над еще двумя проектами по изучению экзопланет – PLATO и ARIEL. По словам специалиста, конечная цель подобных программ – "найти планету, которая находится на определенной орбите к звезде, и поэтому условия на ней будут очень похожими на условия на Земле, и, кто знает, может быть, там есть жизнь".

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