Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

8 мая 2019 08:14 (UTC+04:00)

Более пяти тысяч путешественников пострадали от мошенников, предлагающих свои услуги в сфере туризма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

За год количество таких преступлений выросло на 14%, отмечает издание со ссылкой на отчет туристической ассоциации ABTA (Action Fraud и Get Safe Online). Финансовые потери жертв составили около семь миллионов фунтов стерлингов, в среднем 1380 фунтов стерлингов на одного пострадавшего.

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Наиболее распространенная афера - продажа поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. С этим столкнулись 53% жертв. Чаще всего злоумышленники совершают сделки онлайн, либо по телефону. Они стремятся получить доступ к личной информации и счетам путешественников. Жертвами мошенников становятся и туристы, и – особенно часто - те, кто собирается поехать к друзьям или родственникам в Индию или страны Африки.

Четверть всех случаев мошенничества связаны с бронированием жилья. В большинстве случаев отдыхающим предлагается оплатить отпуск на вилле, которая либо не существует, либо сдается от имени владельца, не имеющего никакого отношения к сделке. При этом часто сайты, на которых мошенники предлагают путешественникам дома в аренду, выглядят очень реалистично и даже содержат отзывы клиентов. Туристы переводят деньги, не подозревая, что будут обмануты.

В зоне риска также оказались туристы, которые отправляются в религиозные поездки. Нередко путевки для паломников предлагаются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации, говорят эксперты. При этом они завышают стоимость, ссылаясь на специфику тура – их цена может превышать 10 тысяч фунтов (более 850 тысяч рублей). Особенно привлекательны для мошенников путешественники, которые планируют совершить хадж.

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