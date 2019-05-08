Определено число туристов, которые никогда не оставляют отзывы о поездках

8 мая 2019 08:37 (UTC+04:00)

Четверть путешественников никогда не делятся в интернете впечатлениями о поездках, перелетах, качестве обслуживания в отелях и ресторанах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Туту.ру.

Сервис опросил 1,5 тысячи пользователей, из которых более 54% подтвердили, что готовы рассказывать о путешествиях в Сети.

Всегда оставляют отзыв о плюсах и минусах поездки 17% туристов, 37% респондентов делает это нерегулярно.

Негативным опытом готовы поделиться 12% опрошенных, еще 9% могут оставить отчет о путешествии только за вознаграждение или бонус.

"Наличие отзывов и оценок для покупателей тура является зачастую решающим фактором при выборе гостиницы. Более 70% пользователей приобретает путевки в отели со сформированным на основе оценок туристов рейтингом "выше среднего", то есть от семи по десятибалльной шкале", - говорит представитель сервиса Анастасия Штриплинг.

При выборе отеля 46% пользователей обязательно просматривают блоки с отзывами. Причем, более половины из них не останавливаются на нескольких первых предложениях, а прочитывают их целиком, изучая порой целые "простыни" текста".

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