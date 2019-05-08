МИД Великобритании: Лондон еще не решил, допускать ли Huawei к британским сетям 5G

8 мая 2019 20:47 (UTC+04:00)

Власти Великобритании пока не приняли решения о доступе китайской корпорации Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения (5G), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Что касается Huawei и 5G, то, как правительство, мы еще не приняли окончательного решения", - сообщил глава британского МИД и добавил, что британская сторона самым тщательным образом рассматривает все доказательства, касающиеся возможных угроз. "Но мы бы никогда не приняли решения, которое поставило бы под угрозу нашу способность делиться разведданными с нашими коллегами из Five Eyes (альянса спецслужб стран англосаксонского мира, а именно Австралии, Великобритании, Канады, Новой зеландии и США - прим. ТАСС), в особенности с Соединенными Штатами", - подчеркнул Хант.

В среду британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт дал понять, что внедрение сетей пятого поколения в королевстве может быть отложено. "Если вы хотите создать 5G быстрейшим образом, то вам придется это делать без какого-либо учета вопросов безопасности. Но мы не готовы этого делать. Поэтому я не исключаю вероятности того, что произойдет некоторая задержка", - сказал он.

Лондонская газета The Daily Telegraph 24 апреля информировала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сети мобильной связи 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной" инфраструктуре.

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