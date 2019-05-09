МИД КНР назвал действия США и Канады в отношении Huawei серьезным политическим инцидентом

Действия Соединенных Штатов и Канады в отношении финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу являются серьезным политическим инцидентом. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Что касается вопроса о Мэн Ваньчжоу, позиция Китая предельно ясна. Канада и США злоупотребляют двусторонним договором об экстрадиции, они приняли принудительные меры против гражданина КНР без каких-либо оснований", - заявил Гэн Шуан. "Это серьезное нарушение прав китайского гражданина и серьезный политический инцидент", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, "КНР вновь призывает США отозвать свой запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу". "Мы также призываем Канаду серьезно отнестись к просьбе Китая о выдаче Мэн Ваньчжоу и позволить ей вернуться", - резюмировал Гэн Шуан.

В среду компания Huawei опубликовала заявление, в котором говорится, что Мэн Ваньчжоу намерена обратиться в канадский суд с запросом о приостановке рассмотрения запроса США о ее выдаче. По мнению защиты финдиректора, ее права были нарушены при задержании в декабре прошлого года.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.

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