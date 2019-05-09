Власти Китая заявили, что продолжат импорт нефти из Ирана и Венесуэлы

9 мая 2019 13:51 (UTC+04:00)

Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Иран - важный партнер Китая, с которым мы поддерживаем регулярные отношения, и мы против американских односторонних санкций в отношении этой страны, - подчеркнул он, выступая на брифинге. - Мы также продолжим на взаимовыгодной основе сотрудничество с Венесуэлой".

Гао Фэн напомнил, что торговые отношения КНР с Ираном имеют давние и прочные традиции. "Это касается и энергетики, к этому взаимодействию следует проявлять уважение. Думаю, подобной позиции придерживается международное сообщество в целом, - подчеркнул он. - Своими действиями Вашингтон только дестабилизирует ситуацию на мировом рынке нефти".

Представитель ведомства выразил надежду, что руководство США "займет ответственную позицию" и "начнет осуществлять новую, более конструктивную политику".

"По поводу того, может ли Китай прекратить импорт нефти из Ирана, хотел бы напомнить, что мы развиваем с Тегераном рациональные и законные отношения. От экспорта нефти из этой страны зависит стабильность международного рынка энергоносителей, - добавил Гао Фэн. - Китай продолжит защищать законные интересы и права своих предприятий".

Он напомнил, что экономические отношения КНР и Венесуэлы также стабильно развиваются. "Торговля нефтью занимает важное место в китайско-венесуэльском товарообороте, в течение многих лет наше двустороннее сотрудничество оказывало позитивное воздействие на развитие обоих государств. Мы уделяем большое значение формированию торгово-экономических контактов с Венесуэлой", - пояснил представитель.

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