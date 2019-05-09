МВФ призвал США и Китай к скорейшему разрешению торгового напряжения

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Китай и США к скорейшему разрешению торгового противостояния, которое угрожает мировой торговле, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем все стороны найти решение, которое укрепит международную систему торговли… Мы надеемся на быстрое разрешение этих дискуссий. Очевидно, что напряжение между Китаем и США – это угроза для мировой экономики. Мы надеемся, что это напряжение будет разрешено как можно быстрее в варианте, который будет удовлетворять все стороны", - сказал он.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

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