Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет

Япония заявила КНДР протест в связи с осуществленными накануне пусками баллистических ракет малого радиуса действия, вновь подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"После тщательного анализа различной информации мы полагаем, что Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет малой дальности. Это чрезвычайно прискорбно и является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Котаро Ногами.

В связи с пусками Токио направил КНДР "решительный протест".

"Протест направлен по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", - добавил он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу обнародовало фотоматериалы со стрельб. В материале ЦТАК также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.

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