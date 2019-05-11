В Пакистане неизвестные открыли стрельбу в гостинице

11 мая 2019 17:37 (UTC+04:00)

Несколько вооруженных людей атаковали 5-звездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан). Об этом пишет в субботу газета Dawn со ссылкой на представителей правоохранительных органов Пакистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ее данным, в настоящее время территория отеля оцеплена полицией, из этого района доносится шум перестрелки. По предварительной информации, в гостиницу проникли трое-четверо боевиков.

В свою очередь, как информирует издание Pakistan Today, в настоящее время внутри здания находятся не менее 70 человек, в том числе порядка 40 граждан Китая. Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся. Боевики могут быть тяжело вооружены, указывает издание.

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