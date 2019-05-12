Министрам сельского хозяйства G20 в Японии показали беспилотный трактор

12 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

Трактор с системой автоматического управления японского производства продемонстрировали министрам сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20), которые встречались в Ниигате. Презентация прошла в воскресенье в пригороде города. Об этом, как сообщает Trend, передает корреспондент ТАСС.

Во время презентации беспилотный трактор производства японской компании Iseki, специализирующейся на разработке и производстве сельскохозяйственной техники, сделал несколько кругов по полю, самостоятельно выбирая маршрут и вспахивая землю. На пути следования трактора установили пугало. Приблизившись к нему, тот сначала несколько раз посигналил, а затем полностью остановился. Специальная система безопасности позволяет избежать инцидентов в случае появления на пути следования машины препятствий или человека, пояснили разработчики.

Министрам G20 также продемонстрировали работу автоматической беспилотной системы посадки семян, саженцев и удобрений, а также дрона, который в автоматическом режиме курсирует над полем и делает снимки, по которым специалисты определяют степень зрелости тех или иных посевов.

В Ниигате в субботу и воскресенье прошла встреча министров сельского хозяйства G20. В принятой по ее итогам совместной декларации стороны, в частности, подчеркнули важность активизации развития и внедрения инноваций и новых технологи в аграрном секторе. Представители двадцати самых развитых и развивающихся экономик также отметили необходимость привлечения в отрасль молодежи и использования автоматических и беспилотных технологий на фоне старения населения и сокращения человеческих ресурсов, вовлеченных в аграрный сектор по всему миру. От России во встрече принял участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

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