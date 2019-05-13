Глава МИД Австрии призвала к сдержанности в ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в понедельник призвала к сдержанности в ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что касается недавних возможных сценариев эскалации, я бы призвала к сдержанности. Сначала нужно получить представление о состоянии дел, нельзя действовать лишь на основе экстренных новостей", - сказала Кнайсль по прибытии на переговоры глав МИД ЕС в Брюсселе.

По ее словам, сейчас необходимо дождаться, что скажет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое регулярно представляет доклады о ситуации с выполнением СВПД. "Если МАГАТЭ установит, что Иран по-прежнему выполняет свои обязательства, как это было все время, это будет означать, что СВПД действует", - добавила министр.

Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что дает 60 дней странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.