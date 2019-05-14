Названа одна из основных причин детского ожирения

14 мая 2019 11:34 (UTC+04:00)

Ученые Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали связь между грудным вскармливанием и риском развития ожирения у детей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Исследователи изучили данные о здоровье детей младшего школьного возраста в 22 европейских странах. Из 13,7 миллиона человек почти 400 тысяч страдают от ожирения крайней степени, а избыточный вес зафиксирован у каждого пятого ребенка. Выяснилось, что младенцы, которых никогда не кормили грудным молоком, подвержены большему риску развития этого заболевания.

В среднем в большинстве стран из выборки более 77% младенцев находилось на грудном вскармливании. Исключениями стали Ирландия, где грудного молока не получали 46% младенцев, во Франции этот показатель составил 38%, на Мальте – 35%.

"Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения", — отметил директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья ЕРБ ВОЗ Бенте Миккельсен.

Отмечается, что методы вскармливания такого типа в регионе не соответствуют рекомендациям ВОЗ. Специалисты утверждают, что новорожденных следует кормить грудным молоком до шести месяцев, а затем надо вводить прикорм, продолжая грудное вскармливание до двух лет и позже.

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