Посольство США в Израиле предупредило об угрозе терактов во время "Евровидения"

14 мая 2019 14:22 (UTC+04:00)

Посольство США в Израиле призвало американских граждан к осторожности из-за угрозы терактов в ближневосточной стране в ближайшие дни, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"14 мая - годовщина открытия посольства США в Иерусалиме, - сказано в сообщении. - Террористические группы могут выбрать для проведения акций протеста и атак эту дату, которая совпадает с песенным конкурсом "Евровидение" в Тель-Авиве 14-18 мая и "Днем катастрофы" ("Ан-Накба", последовавшей для палестинцев за провозглашением Государства Израиль 14 мая 1948 года - прим. ТАСС) 15 мая".

В сообщении отмечается, что инциденты, нарушающие безопасность, "могут происходить далеко за пределами сектора Газа и в любое время".

Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение - 2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.

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