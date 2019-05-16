Google создал переводчик, имитирующий голос пользователя

16 мая 2019 15:52 (UTC+04:00)

Google разработала специальный алгоритм, который способен переводить речь с одного языка на другой, не используя текст и сохраняя голос говорящего, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Translatotron исключает разделение задачи на отдельные этапы, что дает несколько преимуществ перед каскадными системами", - говорится в сообщении.

Нейросеть будет обрабатывать голосовой ввод как спектрограмму, после чего генерировать на этой основе новую спектрограмму на заданном языке.

Translatotron дает более точный перевод, чем базовая каскадная модель, а также лучше обрабатывает имена собственные, отметили в Google.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
В мире 16:19
В Баку пройдет Форум по менеджменту и инновациям
ИКТ 12:01
Археологи нашли древнейшую ДНК "викингов" в жвачке каменного века
В мире 15 мая 16:31
Новозеландские врачи провели уникальную операцию на головном мозге попугая
В мире 15 мая 15:44
Французская компания создала экзоскелет, которым можно пользоваться без помощи костылей
В мире 15 мая 13:59
Снимки Фобоса в инфракрасном диапазоне позволяют строить гипотезы о его происхождении
В мире 15 мая 12:53
Лента новостей
Visa запустит в Азербайджане систему токенизации
Бизнес 16:23
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
В мире 16:19
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta
В мире 16:11
Новый представитель BP по Грузии приступит к исполнению обязанностей в июле
Энергетика 16:10
Загадочный мир дикой флоры и фауны в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07
ООО "Азтелеком" изменило срок оплаты за интернет
ИКТ 16:05
Азербайджан наладит экспорт стальных труб в Катар
Бизнес 16:05
В Азербайджане запустится система мгновенных платежей
Финансы 15:53
Американская и узбекские компании разрабатывают проект нового газохимического комплекса
Энергетика 15:51