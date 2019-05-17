SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

17 мая 2019 06:02 (UTC+04:00)

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Как сообщила в четверг SpaceX в своем Twitter, запуск состоится в течение недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отказываемся [от сегодняшнего запуска], чтобы обновить программное обеспечение спутников и трижды все перепроверить. Всегда хочется сделать все, что мы можем, на земле, чтобы добиться максимального успеха миссии, следующая возможность для запуска [появится] примерно в течение недели", - говорится в сообщении SpaceX.

Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал должен был состояться в среду в 22:30 по времени Восточного побережья США (06:00 мск). Однако позднее он был перенесен из-за сильного ветра в высоких слоях атмосферы на четверг.

Проект Starlink предусматривает создание компанией SpaceX собственной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика. В рамках данной инициативы планируется вывести на низкую орбиту более 11 тыс. спутников. Согласно плану, составленному в 2015 году, проект Starlink требует первоначальных вложений в размере $3,5 млрд для запуска 800 спутников при численности персонала компании в 1,2 тыс. человек. SpaceX приводит оценки аналитиков, согласно которым для запуска 11 тыс. спутников и ввода проекта в эксплуатацию потребуются инвестиции в размере $10 млрд.

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