NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев

Американские ученые возобновят исследования имеющихся у них образцов грунта и газов с Луны в течение примерно 6-12 месяцев. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Ноа Майкелсон. Он прокомментировал американские планы дальнейшей работы с образцами, доставленными на Землю почти полвека назад астронавтами США в рамках программы Apollo, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее этой весной Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что выбрало девять американских научных центров для изучения части нетронутых образцов, доставленных с Луны. В их число вошли пять правительственных учреждений из структуры NASA и ВМС США и четыре университета из разных уголков страны.

По словам Майкелсона, конкретных сроков передачи образцов специалистам, отобранным для проведения новых исследований лунного реголита и газов, не определено. "Четкого графика пока нет, поскольку команды еще работают, определяя, каким образом лучше всего вскрывать содержащие образцы контейнеры", - пояснил представитель Центра имени Джонсона. Он констатировал, что "контейнеры находились в запечатанном состоянии без малого 50 лет".

Три способа хранения образцов

Майкелсон уточнил, что речь идет о трех видах образцов. Они были доставлены в 1971-72 годах в ходе экспедиций 15, 16 и 17 программы Apollo в герметически закрытых контейнерах и никогда не подвергались воздействию земной атмосферы. Эти образцы находятся в нескольких специальных хранилищах: одна часть - при температуре минус 20 градусов Цельсия, другая - в условиях вакуума, в помещении, которое было подвергнуто обработке азотом, и третья - в заполненной гелием камере.

"Замороженные образцы, вероятно, [будут вскрыты] в течение следующих шести месяцев, так как их распечатать легче. Вскрытие вакуумных контейнеров произойдет, вероятно, через год. Они ученые должны будут "поймать" газы, содержащиеся в контейнерах, газы с Луны, поэтому будут действовать аккуратно, чтобы осуществить точные замеры при исследовании этих газов", - сказал представитель Центра имени Джонсона.

Цель исследований

Как отметил ранее руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн, американская сторона рассчитывает, что возобновление исследований "бесценных образцов" с Луны позволит "новому поколению" специалистов "лучше понять эволюцию [естественного] спутника Земли". Кроме того, такие изыскания будут способствовать подготовке "условий для новой экспедиции на Луну и в дальний космос", убежден Цурбухэн.

По данным NASA, за период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе Apollo доставили на Землю в общей сложности 382 кг скальных обломков, песка и пыли с лунной поверхности из шести различных районов естественного спутника нашей планеты, а три советские автоматические станции - образцы лунного грунта общим весом около 300 гр из трех других точек на поверхности Луны.

Как подчеркнул Майкелсон, NASA хранит "более 75%" доставленных на Землю с Луны американскими астронавтами образцов "в нетронутом состоянии".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.