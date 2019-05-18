Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера во время спортивного праздника в ЮАР

18 мая 2019 22:50 (UTC+04:00)

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизму в Йоханнесбурге. Момент атаки, заснятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показал в эфире телеканал ENCA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападавший прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что вначале принял удар в спину за случайный толчок в толпе.

"Я осознал, что меня ударили только тогда, когда, также как и вы, увидел видеозапись. Я рад, что этот идиот не помешал мне поделиться своими фотографиями", - написал актер.

На другом видео, снятом несколько позже на том же празднике видно, как Шварценеггер самостоятельно, без посторонней помощи, покидает спортивный зал.

Как сообщает телеканал, мотивы нападавшего до сих пор неизвестны. Сразу после атаки он был задержан сотрудниками службы безопасности и выведен из зала.

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