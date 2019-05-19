Boeing внесла изменения в программное обеспечение симулятора 737 MAX

Компания Boeing после выявления проблем в новом программном обеспечении для симулятора 737 MAX внесла необходимые изменения и передала необходимую информацию владельцам этих симуляторов, заявил РИА Новости представитель компании, передает Trend.

"Boeing внес исправления в программное обеспечение симулятора 737 MAX и предоставил дополнительную информацию операторам устройств, чтобы обеспечить репрезентативность работы симулятора в различных условиях полета", - сообщил он.

"Boeing тесно сотрудничает с производителями устройств и регулятором в части внесения этих изменений и улучшений к нему, а также для обеспечения того, чтобы обучение клиентов (пилотов) не прерывалось", - добавил собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS) на самолетах 737 MAX, сбой в которой, предположительно, стал причиной крушения двух лайнеров этого типа.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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