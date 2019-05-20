Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать

20 мая 2019 12:48 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД КНР Лун Кан призвал китайские компании защищать свои права юридическими методами после сообщений, что американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы так же узнали об этом из СМИ. После подтверждения этой информации будем внимательно следить за развитием событий. Вместе с тем Китай поддерживает свои компании в том, чтобы они защищали свои права юридическими методами", - заявил на брифинге Лу Кан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением её в черный список. Уточнялось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Так, Huawei сразу же лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.

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