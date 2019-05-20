Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД КНР Лун Кан призвал китайские компании защищать свои права юридическими методами после сообщений, что американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы так же узнали об этом из СМИ. После подтверждения этой информации будем внимательно следить за развитием событий. Вместе с тем Китай поддерживает свои компании в том, чтобы они защищали свои права юридическими методами", - заявил на брифинге Лу Кан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением её в черный список. Уточнялось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Так, Huawei сразу же лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.



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